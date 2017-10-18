У Шотландії відкрили першу в світі плавучу вітрову електростанцію

Поблизу узбережжя британської Шотландії почала працювати перша у світі плавуча вітрова електростанція Hywind Scotland, повідомляє норвезька компанія Statoil, яка втілила проект разом із компанією з Абу-Дабі.

Станцію відкривала прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен.

"Я рада відкрити Hywind Scotland - першу в світі плавучу вітрову ферму. Hywind забезпечить чисту енергію та допоможе нам виконати наші амбітні цілі щодо зміни клімату ", - сказала Стерджен.

Електростанція потужністю 30 МВт розташована в 25 кілометрах від узбережжя шотландської області Абердіншер і постачатиме електрику для 20 тис. домогосподарств. Наземні станції розташовані у шотландському портовому місті Пітерхед, а операційний центр – в англійському місті Грейт-Ярмут.

"Hywind можна використовувати на ділянках, де глибина сягає 800 метрів, таким чином відкриваючи використання вітру у важкодоступних місцях", - пояснює виконавчий віце-президент компанії New Energy Solutions Ірен Руммельхоф.

Проект Hywind також включає використання літієвої батареї Batwind потужністю 1 МВт, що допоможе зберігати вироблену енергію в умовах низького попиту.