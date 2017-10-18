У Вінниці до роковин розстрілів на Майдані планують встановити пам’ятник Небесній Сотні

Представники БФ «Пам’яті Небесної Сотні» та «Подільська громада» виступили з ініціативою встановити пам’ятник на честь Героїв Небесної Сотні у Вінниці. Відповідні звернення вони підготували на ім’я міського голови та депутатів Вінницької міськради. Підтримали цю ідею вже близько 20-ти громадських організацій. Пам’ятник планують відкрити 20 лютого 2018 року. Проект майбутньої скульптури під назвою «Дерево Свободи» вже презентували родинам загиблих. Він матиме вигляд дерева вишні, з якого опадає цвіт. На кожній квітці буде викарбуване ім’я Героїв Небесної Сотні.

«Цей пам’ятник не повинен поєднуватися із жодною особистістю чи подією – когось виділяти, а про когось забувати. Тому ідея скульптора Бориса Данилюка із деревом вишні, яке втрачає свій цвіт, справді хороша і сподобалася нам усім, – коментує мати загиблого на Майдані Героя України, вінничанина Максима Шимка Зоя Кузьменко. – Коли ховали мого Максима, усе місто стояло на колінах. Проводжали його із площі Небесної Сотні. Зрозуміло, що вирішувати громаді, де саме встановлювати цей пам’ятник. І я прийму будь-яке рішення. Але було б символічно, якби пам’ятник Героям Небесної сотні стояв на майдані, який названий на їхню честь».

Частину робіт і матеріалів для виготовлення скульптурної композиції візьме на себе Благодійний фонд «Пам’яті Небесної Сотні», частину – БФ «Подільська громада». Також громадські активісти закликають долучитися до гарної справи соціально активний бізнес та місцеву владу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором