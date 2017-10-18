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У Вишгороді чиновник вимагав хабар за прискорення видачі біометричних паспортів

18 жовтня, 2017 - 14:21

У Вишгороді на хабарі спіймали працівника Державної міграційної служби, який вимагав хабарі за прискорення видачі біометричних паспортів. Про це повідомляє преc-служба прокуратури міста Києва.

Злочинця "спіймали" на хабарі у 6 тисяч грн. Раніше чоловік вже отримав близько 3 тисяч грн за позачергове обслуговування.

Київська місцева прокуратура затримала правопорушника, його судитимуть за за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За зловживання посадовим впливом йому "світять" домашній арешт та звільнення з роботи.

Нагадаємо, співробітники військової прокуратури затримали на хабарі одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України.

Джерело: День
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