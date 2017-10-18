Україна втратила $400 млн через незаконні обмеження купівлі українських товарів Росією

Через незаконні обмеження купівлі українських товарів Росією Україна втратила $400 млн. Про це в ефірі Еспресо.TV заявила торговий представник України заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

"Ми подали третій позов проти Росії. Він стосується незаконних обмежень імпорту українських продовольчих товарів - соків, пива кондитерської продукції, - та українських шпалер. Вони були запроваджені в період із 2013 по 2015 рік. Грошовий еквівалент падіння українського експорту - близько $400 млн", - сказала Микольська.

Заступник міністра зазначила, що росіяни аргументували свої санкції нібито невідповідністю українських товарів російським вимогам якості.

"Наше завдання - довести, що ці обмеження є незаконними. Росія стверджує, що українські товари неякісні, або упаковка не відповідає їхнім вимогам. Наше завдання - довести, що українські товари якісні та відповідають вимогам, щоб говорити, що це - торговельна агресія Росії. Якщо Росія не відкриє доступ нашим товарам на свій ринок, Україна вживатиме заходів у відповідь", - додала Микольська.

Нагадаємо, на днях Україна подала третій позов проти Росії у Світову торговельну організацію (СОТ) у зв'язку з обмеженнями імпорту своєї продукції російською стороною.