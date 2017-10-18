Українці вже 7,5 мільйона разів скористалися безвізом

18 жовтня, 2017 - 16:07
Українці встигли 7,5 млн разів скористалися безвізовим режимом під час поїздок до країн Євросоюзу.
Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє Укрінформ.
"Дуже важливо, що ми отримали можливості для вільного пересування світом, зокрема, по ЄС. ...7,5 млн перетинів відбулися завдяки безвізовому режиму", - сказав Гройсман.
Крім того, додав він, українська сторона укладала угоди з Туреччиною про можливість взаємних поїздок на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.
Джерело: Укрінформ