Уряд визначив 8 пріоритетів інноваційної діяльності на 2017-2021 роки

Уряд деталізував вісім середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки.

Відповідну постанову – про визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки – було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 18 жовтня, передає "Урядовий портал".

"Цим переліком галузевих пріоритетів ми деталізуємо середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки. Це дасть можливість центральним органам виконавчої влади спрямувати фінансові ресурси саме на ті напрямки, що забезпечать інноваційний розвиток економіки", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Зокрема, постановою було уточнено такі напрямки:

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Нагадуємо, що середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки було затверджено постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1056.