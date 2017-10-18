Уряд визначив 8 пріоритетів інноваційної діяльності на 2017-2021 роки

Уряд деталізував вісім середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки.
Відповідну постанову – про визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки – було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 18 жовтня, передає "Урядовий портал".
"Цим переліком галузевих пріоритетів ми деталізуємо середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки. Це дасть можливість центральним органам виконавчої влади спрямувати фінансові ресурси саме на ті напрямки, що забезпечать інноваційний розвиток економіки", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Зокрема, постановою було уточнено такі напрямки:
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Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
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Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;
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Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
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Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
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Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
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Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
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Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Нагадуємо, що середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки було затверджено постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1056.