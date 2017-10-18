В Україні працюють 450 військових інструкторів НАТО

В Україні працюють 450 військових інструкторів з семи країн-членів НАТО.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак в ході комітетських слухань на тему наближення України до стандартів Північноатлантичного альянсу, передають "Українські новини".

"В даний час в Україні понад 450 інструкторів від 7 країн альянсу. Вони працюють з нашими військовослужбовцями на наших полігонах та в навчальних центрах", - сказав Руснак.

За його словами, кожні 3 місяці близько 700 українських військовослужбовців проходять відповідну підготовку.