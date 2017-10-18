Вінницькі студенти створили «живий» герб міста і встановили рекорд України

Національний рекорд за найчисельніше зображення малого герба міста встановили сьогодні у Вінниці. 2009 студентів із 35 вищих навчальних закладів вишикувалися у формі герба Вінниці на стадіоні Вінницького медичного коледжу імені Заболотного. Організаторами масштабного флешмобу виступили молодіжна рада міста та підлітковий клуб «Універ».

«Сьогодні ми вдруге проводимо молодіжний «двіж» «Вінниця – це я», під час якого буде створений найбільший і найчисельніший «живий» герб міста. На заході присутній представник Книги рекордів України, який зафіксує цю подію, – каже голова молодіжної ради Вінниці Дмитро Мира. – Флешмоб планували провести до Дня міста, але в силу погодних умов його довелося перенести.

Та зміни в графіку не вплинули на кількість учасників, ба більше – дізнавшись, що будемо встановлювати рекорд, студенти забезпечити максимальну явку. Для участі у флешмобі ще до старту зареєструвалося понад 2400 осіб. Не всі вони долучаться до формування «живого» герба, частина буде резервною, щоб уникнути пустоти у зображенні. Подібних акцій настільки мені відомо не проводили ще в жодному місті Україні. Наші студенти вирішили стати першими. А тому перемога у Книзі рекордів України буде наша».

Це вже другий рекорд вінницьких студентів. Нагадаємо, у 2014 році вони створили «живий» національний герб і отримали від Книги рекордів України перемогу в номінації «Найбільший герб, створений із людей».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора