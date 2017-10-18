Вінниця приймає Міжнародний авіаційний форум

Керівники і топ-менеджери аеропортів, авіакомпаній, туроператорів та підприємств, які спеціалізуються на виготовленні авіаційної техніки зібралися сьогодні у Вінниці на IV Міжнародний авіаційний форум «Аероконгрес-2017». Упродовж пленарного дня учасники обговорюватимуть проблеми та перспективи розвитку регіональних аеропортів, зокрема джерела та механізми залучення грантових коштів, розвиток аеронавігаційного забезпечення та розвиток туристичних потоків. Завершиться пленарний день на урочистій ноті – на Вінниччині створять асоціацію розвитку туризму.

«Програма форуму складена таким чином, щоб усі нагальні питань, які стосуються цивільної авіації, були представлені і обговорені, – каже президент асоціації «Аеропорти України» Петро Липовенко. – Такі зустрічі ми проводимо щороку, починаючи з 2013 року. Головна тема нинішнього зібрання – це міжнародний досвід розвитку регіональних аеропортів. Передбачили й кілька новацій. Окремий блок буде присвячений розвитку малої авіації. Обговорюватимуться також логістичні питання, тому до участі у форумі запросили менеджерів «Укрзалізниці» та «Укрпошти».

Серед учасників зібранні були присутні і представники Кабінету міністрів України, і Міністерства інфраструктури України, і Державіаслужби, і Міністерства оборони, і прикордонної та митної служби. Також у форумі взяли участь керівники аеропортів, зарубіжні гості і науковці, які замаються підготовкою кадрів для авіаційної галузі.

«Сьогодні ми відчуваємо потребу в ефективному експорті освітніх послуг в міжнародний простір, оскільки наші випускники успішно будують кар’єру, працюючи на міжнародні компанії. Ми увійшли в договірні відносити з більш ніж 120 університетами світу і маємо гарні результати від співпраці, зокрема у плані технічної підтримки. Але наше завдання полягає в розширенні зв’язків, бо авіації хоча й ресурсномістка галузь, але дуже перспективна, – переконує в. о. ректора Національного авіаційного університету Володимир Ісаєнко. – Зараз, як ніколи, ми бачило можливості для розвитку авіації в Україні. Наша країна розташована в центрі Європи, що дає можливість розвивати аеропорти не тільки для України, але й для міжнародного і глобального простору, шо в перспективі може дозволити України стати хабом між Європою та Азією. Але для цього потрібно розвивати аеропорти. І не лише міжнародні, але й локальні».

Під час урочистого відкриття форуму відбулося нагородження активних членів асоціації «Аеропорти України». А перехідний кубок і звання «Аеропорт року – 2017» вибороло комунальне підприємство міжнародний «Аеропорт Вінниця». За минулий рік вінницький аеропорт у 2,5 разів збільшив кількість пасажирів (до 30 тисяч), а кількість прийнятих та відправлених рейсів зросла на 54 %.

Конкурс «Аеропорт року» асоціація проводить утретє. Першим його переможцем був одеський аеропорт, другим – запорізький. Також в асоціації назвали переможця запровадженої цього року номінації «Аеропорт-2017» – «Успішний старт». Ним визнано КП «Міжнародний «Аеропорт Кривий Ріг»

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора