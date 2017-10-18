Війська Іраку завершили операцію проти курдських загонів

Іракські війська встановили контроль над територіями, які раніше утримувалися курдськими загонами у провінції Ніневія біля Мосула на півночі Іраку.

Про це офіційний Багдад повідомив у середу, 18 жовтня. Бійці курдських загонів пешмерга відступили до прибуття армії Іраку, йдеться в урядовій заяві, передає DW.

"Безпека повернулася до регіону", - наводить слова з документу агенція новин AFP. Ідеться про багаті на нафтові родовища території Кіркуку, а також провінцій Діяла та Ніневія. Ці території перейшли під контроль курдів у червні 2014 року після того, як вони вибили звідти терористів "Ісламської держави" (ІД).

Повідомляється, що операція іракських військ тривала 48 годин, за цей час курдські загони передислокувалися до Автономного регіону Курдистан на півночі країни.

Нагадаємо, іракські війська в понеділок захопили місто Кіркук, яке перебувало під контролем курдів.