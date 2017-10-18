Військова прокуратура затримала на хабарі полковника Генштабу ЗСУ

Співробітники військової прокуратури затримали на хабарі одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це у себе в Facebook повідомила спікер глави ГПУ Лариса Сарган.

Як зазначається, полковник ЗСУ вимагав від приватного підприємства $3 тисячі за дозвіл на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини для встановлення осередків нафтохімічного забруднення і проведення відновлювальних робіт.

"Наразі військовою прокуратурою Дарницького гарнізону проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, проведення обшуків, відсторонення від посади", - додала Сарган.

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