Внаслідок зіткнень біля Ради затримано 11 осіб, - МВС

Внаслідок зіткнень правоохоронців і протестувальників біля Верховної Ради затримано 11 осіб.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

"Коли колона на чолі з людьми з викраденими у правоохоронців щитами в руках вишикувалася, щоб йти під адміністративні будівлі, правоохоронці в черговий раз закликали мітингувальників повернути засоби захисту. Однак отримали відмову, в результаті чого відбулося зіткнення і штовханина. В результаті інциденту поліцейські доставили у відділок 11 активних учасників", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що після встановлення їх особистих даних трьох людей відпустили.