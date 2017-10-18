Викрадений ФСБ українець Павло Гриб потребує термінової операції

Незаконно ув’язненому в Росії 19-річному українцю Павлу Грибу потрібна операція, яка на певний час може запобігти розвитку хвороби, передає УНІАН.

Про це повідомив доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. Богомольця Василь Притула.

"Я з Павлом Грибом та з його батьками спілкуюся з 2003 року, коли Павлу було ще 4,5 роки, коли він вперше звернувся до нас в лікарню "Охматдит" на обстеження. Йому було поставлено діагноз портальна гіпертензія - це таке захворювання, яке в будь-який момент може ускладнитись кровотечею з вен шлунку, стравоходу і/або носовими кровотечами. Кровотечі можуть бути достатньо сильними, аж до дуже неприємних станів", - розповів доктор.

За його словами, щороку Павло Гриб перебував під наглядом лікарів в "Охматдиті", і з кожним роком його захворювання прогресувало.

"18 серпня цього року батьки разом із Павлом приїхали до мене на консультацію з обстеженням. Нами було прийнято рішення про те, щоби Павла сконтактувати з хірургами Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова для того, щоби йому планувати хірургічне втручання", - зауважив він.

Але хлопця не було прооперовано, через те, що у білоруському місті Гомелі його викрали агенти Федеральної служби безпеки Росії.

Також Притула зауважив, що це - хронічне захворювання, і за умов підтримуючої терапії, належного харчування і обмежень фізичного навантаження його прогрес сповільнюється.

"Якщо це все не робиться, або людина переходить у стресові ситуації - то стан такої людини може раптово погіршитись аж до дуже неприємного", - зазначив лікар.

Доктор розповів, що до слідчого ізолятору № 5 в Краснодарі, де незаконно утримується українець, були перераховані кошти для закупівлі ліків для печінки, проте ліки до ув’язненого українця не дійшли.