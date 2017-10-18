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ЄК представила план захисту громадян ЄС від "лоукост-терактів"

18 жовтня, 2017 - 22:02
Фото Reuters

Єврокомісія представила низку оперативних та практичних заходів для кращого захисту громадян ЄС від терористичних нападів із використанням автомобілів та інших "низькотехнологічних" ресурсів.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, передає Європейська правда.

Заходи спрямовані на усунення вразливостей, виявлених під час нещодавніх атак, і спрямовані на захист громадських просторів, та допоможуть позбавити терористів можливості діяти.

Серед запропонованих заходів - додаткове фінансування та тренінги для поліпшення співпраці між поліцією та приватними охоронними фірмами, які працюють в торгових центрах або на концертах та інших масових заходах.

Брюссель також хоче переглянути правила щодо продажу матеріалів, з яких можна виготовити бомбу, щоб екстремістам було складніше отримати інгредієнти.

Щоб допомогти захистити громадські простори та підвищити обізнаність щодо потенційних небезпек, Єврокомісія виділила 118,5 мільйонів євро на фінансування проекту цього року та у 2018 році.

Єврокомісія також сподівається на посилення співробітництва ЄС з Алжиром, Єгиптом, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Марокко, Тунісом та Туреччиною, зокрема для забезпечення передачі персональних даних для боротьби зі злочинністю.

Комісія також пропонує посилити зовнішню діяльність ЄС щодо боротьби з тероризмом, в тому числі через Європол, і рекомендує ЄС відкрити переговори щодо перегляду угоди про реєстрацію повітряних суден з Канадою.

Джерело: Європейська правда
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