За день бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО

На Донбасі у зоні проведення антитерористичної операції з початку доби бойовики 22 рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 18 разів.

"Так, бойовики 5 разів з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки. З цієї ж зброї ворог тричі обстрілював наші позиції в районі шахти "Бутівка". Бійці АТО жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойових дії один український військовослужбовець отримав поранення. Також активні бої велися недалеко від Пісок і Новгородського.

На приморському напрямку бойовики випустили 4 міни калібром 82 міліметри неподалік Гнутового. А під гранатометний вогонь противника потрапили українські опорні пункти поблизу Павлополя і Широкиного.