За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції сил АТО, 2 військових загинули, 4 - поранені

Протягом минулої доби у зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку терористи декілька годин вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки Другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів бойовики застосовували стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам’янки. Неподалік Зайцевого внаслідок обстрілу з мінометів загинув український військовий.

На Приморському напрямку гарячою точкою залишаються околиці Мар’їнки, де бойовики обстріляли укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї. Внаслідок цього протистояння отримали поранення двоє бійців. Крім того, із 120-міліметрових мінометів були обстріляні опорні пункти української армії біля Гнутового, а з 82-міліметрових мінометів - на підступах до Лебединського. Також ще двоє українських військових отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

На Луганському напрямку біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 міномети та озброєння БМП. Під вогонь зі стрілецької зброї ворога потрапили позиції сил АТО біля Кримського і Попасної.