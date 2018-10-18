120 працівників МВС нагородили за високу професійність та порятунок людей

18 жовтня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 120 працівників органів системи МВС за високу професійність та з нагоди Дня захисника України.

Високими державними та відомчими нагородами були відзначені працівники МВС, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби та Національної гвардії України.

Про це повідомила прес-служба МВС на офіційному сайті.

«Сьогодні маю честь від імені України вручити вам державні нагороди. Вам, захисникам Вітчизни, які гідно боронять державу. Нам довелося служити в той час, коли ворог окупував частину України, коли на кордонах держави йде війна, коли зсередини держави нас намагаються дестабілізувати чи «п’ятою колоною», чи кримінальними випробуваннями. І на заваді цього всього стоїте ви – захисники України. Пишаюсь вашою працею!» - сказав Арсен Аваков.

Зокрема, медаль «За врятоване життя» отримав рядовий поліції Артем Каверін, який, перебуваючи поза службою, у вихідний день разом з батьком врятував з-під криги трьох людей.

Капітан служби цивільного захисту Мирослав Шерстюк, начальник караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Харків, також отримав медаль «За врятоване життя». Під час гасіння масштабної пожежі в житловому будинку він разом з командою врятував 24 людини, з них двоє дітей восьми та п'яти років, та евакуював 85 чоловік.

Старший лейтенант Руслан Ніязов, командир 1-го взводу оперативного призначення Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, отримав медаль «За бездоганну службу». Руслан Ніязов врятував життя 11 військовослужбовцям, загасивши пожежу в бліндажі, в якому відпочивав особовий склад.

Молодший сержант служби цивільного захисту Максим Вінник - пожежний-рятувальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Харківській області - отримав медаль «За врятоване життя».

Він під час гасіння пожежі врятував 6 осіб, у тому числі 3 дитини, яких було виведено у небезпечне місце.