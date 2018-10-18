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Акціонери Facebook пропонують усунути Цукерберга з посади глави правління

18 жовтня, 2018 - 12:20
Фото: Reuters

Декілька публічних фондів, які мають акції Facebook Inc, у середу підтримали пропозицію усунути генерального директора Марка Цукерберга з посади глави ради директорів, заявивши, що він погано впорався з декількома серйозними скандалами.

Про це повідомляє Голос Америки.

Казначеї зі штатів Іллінойс, Род-Айленд і Пенсильванія, а також ревізор міста Нью-Йорк Скотт Стрінґер долучилися до пропозиції.

У пропозиції, яку винесуть на голосування на щорічній зустрічі акціонерів компанії у травні 2019 року, раду директорів Facebook просять зробити роль глави незалежною посадою.

У пропозиції зазначається, що відсутність незалежного голови ради директорів і упущення призвели до того, що компанія Facebook "погано впоралась" із рядом серйозних суперечок, в тому числі щодо втручання Росії у вибори в США та витоку даних Cambridge Analytica.

Нагадаємо, Цукерберг володіє близько 60% голосів.

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