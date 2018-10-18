Австралія планує зняти заборону на використання атомної енергетики

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що він готовий зняти заборону на використання атомної енергетики в країні, якщо буде доведено, що це є вигіднішим для економіки.

Про це повідомляє видання The West Australian.

“Я абсолютно відкритий для цієї опції (зняття заборони на використання атомної енергетики - ред.)... Але що нам потрібно зробити, так це переконатись, що це нам підходить і ми зможемо успішно рухатися в цьому напрямку”, - заявив голова австралійського уряду.

Моррісон наголосив, що його не цікавить, що буде джерелом енергії в Австралії і він не хоче вдаватися в ідеологічні дебати.

“Важливо те, що вона (ядерна енергетика - ред.) надійна, що її ціна може бути нижчою, ніж ми платимо зараз, відтак це може допомогти знизити ціни на електроенергію”, - сказав прем'єр.

Ядерна енергетика була заборонена в Австралії з 1998 року, але Моррісон оголосив, що він поставить на розгляд уряду питання про скасування заборони, якщо дослідження доведуть економічну вигідність її використання на комерційній основі, що у свою чергу призведе до зниження цін на електроенергію.