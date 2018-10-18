Білодід виборола "золото" юніорського чемпіонату світу з дзюдо

Наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо 17-річна українська спортсменка Дар’я Білодід виборола "золото" юніорського чемпіонату світу, який проходить на Багамах.

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

"Дар’я Білодід знову підкорила світ. Українська дзюдоїстка, не залишивши шансів у фіналі вагової категорії до 48 кг японці Сані Йосіді, виборола "золото" юніорського чемпіонату світу, що проходить на Багамах. Вітаємо Дар’ю, та її батьків-тренерів Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда", - йдеться в повідомленні.

Юніорський чемпіонат світу з дзюдо стартував 17 жовтня у столиці Багамських островів - Нассау. За нагороди ведуть боротьбу понад 400 атлетів із 67 країн планети.

Нагадаємо, чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг українська дзюдоїстка Дар’я Білодід очолила список кращих спортсменок світу за версією Міжнародної федерації дзюдо (IJF). 20 вересня 17 річна українка отримала "золото" чемпіонату світу з дзюдо, який проходив на татамі "National Gymnastics Arena" в Баку (Азербайджан). У фіналі ЧС-2018 у ваговій категорії до 48 кг Білодід перемогла японку Фуну Тонакі і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії.