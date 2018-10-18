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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

Cаудівський принц вважає королівську сім'ю причетною до зникнення журналіста Хашоггі

18 жовтня, 2018 - 10:57
Фото AP

Саудівський принц Халід бен Фархан Аль Сауд, який проживає в Німеччині, вважає королівську сім'ю Саудівської Аравії причетною до зникнення журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє DW.

"Ми всі знаємо про долю опозиціонерів, яких викрадають в Європі - викрадають за розпорядженням короля... Король - це той, хто віддає накази", - сказав Аль Сауд.

За його словами, так було і в разі Джамаля Хашоггі.

"Я не кажу, що в цю справу був безпосередньо залучений король Сальман. Але я кажу, що прийняття рішення і проведення (операції. - ред.) ведуть до його сина Мухаммеда (спадкоємного принца Мухаммедабен Сальмана. - ред.)", - додав він.

Аль Сауд впевнений, що влада Саудівської Аравії "спробує представити світові козла відпущення" і, наприклад, покласти провину одного з працівників спецслужб країни. Винними можуть призначити консула країни в Туреччині і тих 15 осіб, що прилітали в Стамбул, про які вже відомо, вважає він.

"Таким чином можна було б відвести звинувачення від короля Сальмана і наслідного принца", - додав він.

Нагадаємо, вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі загрожує призвести до драматичних змін у розстановці сил на Близькому Сході.

 

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