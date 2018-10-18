Центр кібербезпеки доручив створити робочу групу для безпечного функціонування системи "Вибори"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов провів засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, на якому були розглянуті питання захищеності об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Досвід США, країн Західної Європи свідчить, що Кремль намагатиметься вплинути через кібернетичний та інформаційний простори на суспільно-політичні процеси, тому інформаційна та кібербезпека виборів зажадає злагодженої та скоординованої роботи багатьох державних інститутів, перш за все ЦВК, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції", - сказав секретар РНБО.

За результатами обговорення ЦВК, Держспецзв'язку, СБУ, Нацполіції доручено створити міжвідомчу робочу групу для забезпечення надійного і безпечного функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" при проведенні чергових виборів президента України і народних депутатів України в 2019 році.

Також силовим структурам, які відповідають за кіберзахист і кібербезпеку, доручено забезпечити своєчасне виявлення, запобігання та локалізацію можливих кіберінцидентів і кібератак на інформаційні системи та державні електронні інформаційні ресурси ЦВК.