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День в ООС: Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

18 жовтня, 2018 - 20:53
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Упродовж дня, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.  

Як вказують військові, озброєння, заборонене мінськими угодами, ворог не застосовував.

Протягом дня окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Невельське, Гнутове та Лебединське.

"Опорний пункт наших військ поблизу Лебединського окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу", - зазначили у прес-центрі.

Там додали, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає і ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Джерело: День

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