День в ООС: Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж дня, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Як вказують військові, озброєння, заборонене мінськими угодами, ворог не застосовував.

Протягом дня окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Невельське, Гнутове та Лебединське.

"Опорний пункт наших військ поблизу Лебединського окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу", - зазначили у прес-центрі.

Там додали, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає і ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.