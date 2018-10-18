До редакції "Нової газети" підкинули вінок з погрозами і відрізану голову барана

До будівлі редакції «Нової газети» в Москві підкинули похоронний вінок з погрозами на адресу журналіста Дениса Короткова і кошик з відрізаною головою барана.

Про це повідомляється на сайті видання.

Вінок був знайдений у редакції 17 жовтня, на ньому був напис «Денис Коротков - зрадник батьківщини».

У кошику з головою барана була записка з текстом: «Головному редактору "Нової газети" з привітом Вам і Короткову».

Як зазначає газета, загрози пов'язані з публікаціями даних російських льотчиків, які воюють в Сирії.

Цих матеріалів в газеті не було - ні в друкованій версії, ні на сайті, йдеться в повідомленні.

«Але ця брехня, багаторазово посилена тролями та коментарями деяких "лідерів громадської думки", яких або купили, або використовують у темну, реально становить небезпеку для журналістів», - пише «Нова газета».

У заяві газети зазначається, що в мережі також поширюються заклики до фізичної розправи над журналістами.

«Терпіти подібне ми не маємо наміру, тим більше що відмінно уявляємо, звідки виходить загроза», - сказали в «Новій».

Там відзначили, що у журналістів є «дві зброї» - публічність і закон.

Голова редакційної ради «Нової газети» Дмитро Муратов заявив «Інтерфаксу», що видання написало заяву в поліцію.

Денис Коротков - автор розслідувань про приватну військову кампанії «Вагнер» та її зв'язки з бізнесменом Євгеном Пригожиним. Він публікував свої матеріали в виданні «Фонтанка». У кінці серпня «Нова газета» писала, що Коротков піддавався цькуванню з боку «фабрики тролів», яку також пов'язують з Пригожиним, і «отримував неодноразові погрози фізичною розправою». Пізніше Коротков припинив працювати в виданні і перейшов в «Нову газету».