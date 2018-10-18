До Вінниці привезли оригінальний примірник "Кобзаря" з автографом Тараса Шевченка

У Вінницькому обласному художньому музеї відкрилася виставка «Автограф». Центральне місце експозиції займає примірник «Кобзаря» Тараса Шевченка з авторським надписом, який був виданий ще у 1860 році. Тематичним доповненням виставки в образотворчому контексті стали твори живопису і графіки Костянтина Трутовського, Лева Жемчужникова, Івана Лося та Михайла Дерегуса. Картини демонструють драматичні сторінки біографії славетного українця. Більшість робіт були надані для експозиції Національним музеєм Тараса Шевченка.

«Це гарний приклад тісної співпраці між нашими закладами, завдяки якій вінничани отримали можливість побачити на власні очі примірник «Кобзаря» з дарчим надписом поета. Він був виданий за фінансової підтримки цукрозаводчика Платона Симиренка, з яким Шевченко познайомився під час однієї з подорожей Україною. До книги увійшов портрет Шевченка та 17 літературних творів. Однак через жорстку цензуру у ній немає таких поем, як «Сон», «Кавказ», «Єретик», а також вірша «Заповіт». Їх надрукували у Лейпцигу окремою книжечкою для нелегального поширення», – розповідає завідувач науково-дослідного відділу образотворчого мистецтва Вінницького обласного художнього музею Сергій Бартко.

Виставка представляє творчість сучасників Шевченка, авторів хрестоматійних полотен, які торкаються образу Великого Кобзаря в образотворчому мистецтві та графіці. Цікавою є робота невстановленого автора, яка зберігається у фондах Вінницького художнього музею. Цей твір, як каже Сергій Бартко, відноситься до того розділу, на який за наказом Сталіна була знищена документація ще до початку Другої світової війни. Картина не так давно пройшла реставрацію, її художню цінність оцінили фахівці реставраційного центру, але авторство встановити не змогли. За припущеннями, робота була написана у 1920-х роках.

Експозиція, яка складається з творів образотворчого мистецтва, графіки та книг, буде цікава для мистецтвознавців, шевченкознавців, майстрів пензля, а також знайде широкий відгук у шанувальників творчості Кобзаря. Адже споглядання в Інтернеті, навіть найдетальніша візуалізація, не замінить реальної зустрічі з унікальними речами та творами мистецтва.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора