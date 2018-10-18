Два українські стартапи перемогли на конкурсі у Данії

Стартап-проекти вчених з Вінниці та Сум здобули перші місця у міжнародному конкурсі стартапів University Startup World Cup, який проходив у Копенгагені (Данія).

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Обидва проекти-переможці змогли долучитися до конкурсу як фіналісти Всеукраїнського фестивалю інновацій, який Міністерство освіти і науки України проводило у травні 2018-го.

Проект сумських винахідників - "FoodBIOPack" - переміг у номінації "Sustainability Award". Він пропонує вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами. Так, вчені розробили еко-пакування для харчових продуктів, яке надалі можна використовувати як органічне добриво. Вже під час конкурсу ідея українських дослідників зацікавила потенційних інвесторів з Португалії, Єгипту і Данії.

Учені вінницького університету презентували проект "Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material". Він описує технологію подрібнення сипучих речовин до розміру часток від 5 до 50 мікрометрів, що в п’ять разів тонші за людську волосину. Стартап здобув перемогу у номінації "Social Media Award".

У конкурсі University Startup World Cup взяли участь майже 70 університетів з понад 40 країн світу.

University Startup World Cup — міжнародний конкурс університетських стартапів. Його місія — створити міжнародну мережу студентів для розвитку та обміну ідеями та комерціалізувати наукові дослідження.