Франція та Нідерланди бойкотуватимуть конференцію у Саудівській Аравії

Міністри фінансів Франції і Нідерландів скасували свою участь у майбутній інвестиційної конференції в Саудівській Аравії на тлі підозр з приводу зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Голос Америки.

Французький міністр Брюно Ле Мер заявив у четвер телеканалу Public Senat, що він «не поїде в Ер-Ріяд на наступному тижні» для участі в конференції, відомій як «Давос в пустелі».

Він сказав, що саудівська влада повинні пояснити «серйозні» факти, пов'язані зі зникненням Хашоггі.

Його прикладу послідував його голландський колега Вопке Хукстра, повідомило в четвер інформагентство ANP.