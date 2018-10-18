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Гройсман підписав доручення про відбудову населених пунктів, постраждалих від вибуху у Ічні.

18 жовтня, 2018 - 09:57
Фото Reuters

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленни на сторінці у Twitter Гройсмана.

Нагадаємо, жителі Ічнянського району Чернігівщини 9 жовтня вранці прокинулися від потужних вибухів.

"Підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у населених пунктах на Чернігівщині, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах, забезпечення соціально-побутових потреб громадян, майно яких було зруйноване або пошкоджене", - написав очільник уряду.

Підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у населених пунктах на Чернігівщині, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах, забезпечення соціально-побутових потреб громадян, майно яких було зруйноване або пошкоджене.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 октября 2018 г.

 

 

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