Гройсман підписав доручення про відбудову населених пунктів, постраждалих від вибуху у Ічні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленни на сторінці у Twitter Гройсмана.

Нагадаємо, жителі Ічнянського району Чернігівщини 9 жовтня вранці прокинулися від потужних вибухів.

"Підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у населених пунктах на Чернігівщині, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах, забезпечення соціально-побутових потреб громадян, майно яких було зруйноване або пошкоджене", - написав очільник уряду.

Підписав доручення щодо координації діяльності для відновлення інфраструктури у населених пунктах на Чернігівщині, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах, забезпечення соціально-побутових потреб громадян, майно яких було зруйноване або пошкоджене.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 октября 2018 г.