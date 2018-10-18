Італія не підтримуватиме продовження санкцій ЄС щодо Росії

Віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні заявляє, що представники його країни виступатимуть проти продовження дії санкцій Європейського союзу щодо Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому він заявляє, що Рим не готовий вступати в суперечку з рештою ЄС і накладати вето на продовження санкцій.

"Я приїхав сюди, бо переконаний, що санкції – це економічне, соціальне і культурне безумство", – заявив Сальвіні 17 жовтня під час візиту до Москви. Сальвіні керує крайньо-правою партією "Ліга", а також є міністром внутрішніх справ Італії.

Сальвіні заявив, що ЄС застосував санкції проти Росії за «ймовірні порушення проти України», не вживаючи ніяких заходів через окупацію Туреччиною північного Кіпру – «європейської країни» – з 1974 року.

"Це безглуздість", – сказав він, пообіцявши "зробити все можливе", щоб покласти край російським санкціям або, принаймні, протистояти спробам автоматично поновлювати їх кожні шість місяців.

Раніше повідомлялося, що Італія прагне проштовхнути у ЄС питання фінансування російського бізнесу, проте держави-члени не в захваті від пропозицій Рима.