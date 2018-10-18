Катастрофа Су-27: Слідство допитало понад 40 свідків

В рамках розслідування краху винищувача Су-27УБ у Вінницькій області військові прокурори допитали понад 40 свідків.

Про це повідомив представник військової прокуратури Центрального регіону Андрій Кисельов, передає Громадське.

За його словами, 16 жовтня постановою головного військового прокурора Анатолія Матіоса для розслідування катастрофи Су-27УБ була створена група військових прокурорів з Центрального та Західного регіонів. Зараз вони працюють на місці падіння літака.

"Одночасно проводять допити в місті Миргород Полтавської області та у Старокостянтинові Хмельницької області, у штабі Повітряних сил Збройних сил України у місті Вінниця та у відповідних органах військового управління у Луцьку і Києві. В даний час вже опитано понад 40 свідків", - розповів Кисельов.