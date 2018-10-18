Катастрофа Су-27: США розкрили деталі про загиблого американського пілота

Американський пілот Сет Нерінг, який загинув у катастрофі літака Су-27 на Вінниччині 16 жовтня, вперше брав участь у закордонних навчаннях і вперше виконував політ на літаку Су-27УБ.

Про це розповіли у Національній повітряній гвардії Каліфорнії, пише "Громадське".

"Підполковнику Сету Нерінгу було 44 роки, він був уродженцем Фресно, штат Каліфорнія, і жив у Ріно, штат Невада. Він приєднався до війська у грудні 1994 року як начальник екіпажу винищувача F-16", — йдеться у повідомленні.

З того часу Нерінг навчався в офіцерській школі й отримав посаду пілота. Він літав на винищувачах F-16 Viper (2050 годин) та на F-15 Eagle (224 години).

"Мав понад 20 років досвіду роботи пілота для ВПС США та Національної повітряної гвардії Каліфорнії", — повідомили у ВПС США.

Водночас там зазначили, що політ 16 жовтня на борту Su-27UB, був першим польотом для пілота.

Окрім навчань "Чисте небо 2018" в Україні, Нерінг не був залучений до будь-яких інших тренувань чи операцій закордоном.

Сет Нерінг не був одруженим і не мав дітей. У нього залишились мати, батько і зведена сестра.

У ВПС США наголосили, що долучились до українського розслідування катастрофи. Вони надали співробітників служби безпеки для вивчення деталей події та допомоги розслідуванню.