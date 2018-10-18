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Кількість загиблих у Керчі зросла до 21

18 жовтня, 2018 - 11:57
Фото: kerch.fm

Кількість загиблих в результаті вибуху і стрілянини, що відбулись напередодні в коледжі в окупованій Керчі, зросла до 21 людини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

"Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.

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