Кількість загиблих у Керчі зросла до 21

Кількість загиблих в результаті вибуху і стрілянини, що відбулись напередодні в коледжі в окупованій Керчі, зросла до 21 людини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

"Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.