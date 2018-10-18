Командування сухопутних військ США вперше очолила жінка

Найбільше з усіх командувань сухопутних військ Сполучених Штатів вперше очолила жінка - генерал-лейтенант Лаура Дж. Річардсон.

Про це повідомляє CNN.

Річардсон очолила Командування сил армії США, або FORSCOM, яке є найважливішим у сухопутних військах США.

Загальна чисельність військ, що підкоряються цьому командуванню, становить 776 тисяч військових регулярної армії, резерву та Національної гвардії армії США та 96 тисяч цивільних працівників.

Основним завданням FORSCOM є підготовка, навчання та оснащення резерву сухопутних військ для виконання завдань як на території власно Сполучених Штатів, так і за кордоном.

Річардсон служить в армії США з 1986 року, в 2012 році вона стала першою жінкою, яка отримала посаду заступника командувача 1-ї кавалерійської дивізії США, відома як "Перша команда Америки". У 2017 році вона стала заступницею командувача FORSCOM.

Нинішній командувач FORSCOM генерал Роберт Абрамс переходить на посаду командувача військами США у Кореї. Річардсон буде виконувати обов'язки командира до тих пір, поки Сенат офіційно не призначить наступника Абрамса.

"В цей проміжній період вона продовжуватиме бути заступником командувача, а також виконуючим обов'язки командувач", - пояснили у FORSCOM, додавши, що кандидатура Річардсон розглядається в якості постійного командувача.