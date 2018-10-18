Лідери країн ЄС скасовують екстрений саміт щодо Brexit

Лідери 27 країн, які входять у Європейський союз, прийняли рішення скасувати екстрений саміт по виходу Британії зі складу ЄС, що повинен був відбутися 17-18 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційні представники ЄС заявили, що під час минулих у середу, 17 жовтня 2018, переговорів по Brexit за участю прем'єр-міністра Британії Терези Мей їм не вдалося досягти достатнього прогресу. Це стало результатом того, що прийнято рішення не організовувати позачерговий саміт в листопаді.

Повідомляється, що це дасть можливість Британії отримати час для вирішення внутрішньої політичної проблеми, яка, на думку більшості лідерів ЄС, є реальною перешкодою для проведення операції.

Також вони зазначили, що ця зустріч відбудеться в тому випадку, якщо головний дипломат ЄС Мішель Браньє повідомить про прогрес у переговорному процесі. Крім цього, вони висловили Браньє повну довіру.

Тереза Мей заявила, що вони показали здатність того, що можуть робити складні операції разом конструктивно.

"Я залишаюся впевненою в хорошому результаті", - заявила прем'єр-міністр Британії.