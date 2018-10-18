Меркель закликає Європу захиститися від кібератак

Напередодні європейських виборів особливо гостро стоїть питання забезпечення захисту від можливого втручання у них ззовні, в тому числі за допомогою кібератак.

Про це заявила в середу канцлер ФРН Ангела Меркель, яка бере участь у саміті ЄС, що проходить в Брюсселі, передає Укрінформ.

«Наш нещодавній досвід показує, що демократичне волевиявлення виборців може легко бути сфальсифіковано шляхом цілеспрямованих кампаній з дезінформації, кібератак і зловживання даними», - зазначила вона.

Меркель нагадала, що у середині травня 2019 року буде обраний Європейський парламент, який представляє інтереси майже 450 млн осіб, 6% світового населення. Вільні і справедливі вибори, за її словами, основа демократії, фундамент, який слід захистити особливо за часів стрімких проривів у технологіях.

«В майбутньому ми хочемо більше зосередитися на кібератаках та "гравцях", які стоять за ними... Таким чином ми хочемо запобігати цим атакам превентивно, попереджати один одного у разі, якщо атака сталася, і усвідомити уроки з отриманого досвіду», - сказала глава уряду ФРН.

За її словами, Німеччина підтримує сильний загальний підхід до проблеми, але скептично ставиться до оперативної діяльності установ типу запропонованого Єврокомісією в 2017 році Європейського агентства з мережевої та інформаційної безпеки. Вона вважає, що може дуже швидко статися так, що національні і європейські дії будуть просто погано узгоджені.

Німецька канцлер також вважає правильним розробити «керівні принципи» для роботи з партіями, що активно застосовують дезінформацію у своїх кампаніях. Боротися з цим вона пропонує за допомогою фінансових санкцій.

«Тому що політика означає відповідальність: хто не дотримується демократичних правил гри у Європі, не може розраховувати на отримання коштів від Європейського Союзу для партійного фінансування», - пояснила свою думку вона.

Лідери країн ЄС під час 2-денного саміту повинні обговорити проблему створення більш досконалих правил обробки даних з тим, щоб особиста інформація, наприклад, соціальних мереж, не могла бути використана для цілей агітації.