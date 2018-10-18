На Гаїті під час урочистостей намагалися вбити президента

На Гаїті, під час церемонії з нагоди 212-ї річниці смерті засновника країни Жана-Жака Дессалінеса, на діючого президента Жовєна Моїса було скоєно напад.

Про це повідомляє місцеве видання Haiti Libre.

Охоронці врятували Моїса, якого згодом повітряним шляхом переправили до іншого місця.

Під час стрілянини були поранені двоє співробітників служби безпеки президента Національного палацу Генерального підрозділу безпеки (USGPN), в тому числі один з керівників. Непідтверджені джерела повідомляють принаймні 3 поранених.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр країни Джек Гі Лафонтан пішов у відставку через протести, які розпочалися після підвищення цін на пальне в країні.

Цього ж цього місяця уряд Гаїті у зв'язку з переговорами з Міжнародним валютним фондом анонсував зменшення субсидій на пальне, що призвело до підвищення цін на бензин на 38%, а на дизель - на 47%.

Після рішення влади невдоволенні люди заблокували дороги, підпалювали автівки й розкрадали магазини. Через протести авіалінії також скасували рейси, а іноземні посольства зачинили двері.

Аби заспокоїти демонстрантів, уряд вирішив тимчасово призупинити зменшення субсидій на пальне, але протести продовжилися.