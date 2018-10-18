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Парламент Косово проголосував за створення повноцінної армії

18 жовтня, 2018 - 15:53
Фото vs.rs

Члени Асамблеї Косово проголосували за перший законопроект, який перетворює міністерство КФОР у Міністерство оборони.

Про це повідомляє Gazeta Express.

Проект закону про Міністерство оборони був проголосований на Асамблеї Косово.

За створення міністерства оборони республіки проголосував 101 зі 102 присутніх депутатів. При цьому депутати "Сербського списку" покинули зал перед голосуванням.

Формування збройних сил Косово вимагає внесення змін до Конституції.

Нагадаємо, Сербія заявила, що ніколи не визнає незалежність Косово.

 

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