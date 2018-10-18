Парламент Литви оголошує референдум про подвійне громадянство

Парламент Литви вирішив, що референдум про розширення інституту подвійного громадянства відбудеться в травні наступного року одночасно з президентськими виборами.

За таку постанову проголосували 66 депутатів, четверо утрималися, це пише Delfi.

Згідно з прийнятою постановою, на обов’язковому референдум відбудеться голосування зі зміни тексту 12 статті Конституції.

“Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням і на інших підставах, передбачених конституційним законом. Громадянин Литовської Республіки за походженням, який набув громадянство держави, яка відповідає критеріям обраної Литвою європейської та трансатлантичної інтеграції, не втрачає громадянства Литовської Республіки. В інших випадках громадянин Литовської Республіки не може бути одночасно і громадянином іншої держави, за винятком передбачених конституційним законом випадків. Порядок отримання і позбавлення громадянства встановлює конституційний закон”, – йдеться у ній.

Критерії європейської та трансатлантичної інтеграції будуть встановлені в конституційному Законі про громадянство. Референдум про розширення інституту подвійного громадянства відбудеться 12 і 26 травня наступного року, коли плануються перший і другий тур президентських виборів.

Оскільки Cейм прийняв постанову про підготовку референдуму, планується звернутися до Конституційного суду (КС) за оцінкою відповідності референдуму основному закону країни. Однак у четвер проект звернення не був представлений Сейму.

Представники опозиції і колишній суддя КС Вітаутас Сінкявічюс висловлювали сумніви в зв’язку з тим, що рішення Сейму про проведення референдуму протягом двох днів із двотижневою перервою може порушити конституційний принцип рівноправності осіб (оскільки громадяни, які голосуватимуть в другий день референдуму, будуть володіти більшою інформацією про нього, ніж ті, хто голосував у перший день.

Зараз Конституція передбачає, що за винятком окремих передбачених законом випадків ніхто не може бути одночасно громадянином Литви і іншої держави. Це положення Конституції можна змінити тільки шляхом референдуму.

Поправки до Конституції, якщо їх підтримають на референдумі, наберуть чинності 1 січня 2020 року.