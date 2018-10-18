Парламент Македонії не виніс на голосування зміну назви країни

Парламент Македонії після трьох днів дебатів не виніс на голосування пропозицію уряду щодо внесення змін до Конституції для зміни назви країни на Республіку Північна Македонія.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на македонське агентство МИА.

Сесія парламенту в середу проходила без депутатів опозиційної партії VMRO-DPMNE і коаліції "За кращу Македонію". Вони оголосили, що відмовляються від дебатів, назвавши їх марними, і заявили, що не голосуватимуть за конституційні зміни.

Правлячій коаліції поки що не вистачає голосів для внесення змін до Конституції. На даний момент 72 депутата готові підтримати пропозицію уряду, тоді як необхідно мінімум 80 голосів.

Парламентська сесія продовжиться в п'ятницю, очікується, що в цей день питання про зміну Конституції все-таки буде винесено на голосування.

Раніше прем'єр-міністр Зоран Заєв заявляв, що якщо парламент відмовиться прийняти угоду з Грецією, він оголосить дострокові вибори.