Перед етапом Сущенко потрапив у "Матросскую тишину"

У процесі етапування незаконно засуджений в РФ журналіст Укрінформу Роман Сущенко був поміщений у збірний пункт в'язниці "Матросская тишина". Подальший його маршрут поки невідомий.

Про це громадський захисник Марк Фейгін розповів Укрінформу.

"З того, що мені відомо точно. 7-8 жовтня Роман Сущенко був переміщений у збірний пункт в "Матросской тишине", так звану "збірку". Скільки він там перебував і куди його було направлено, я не знаю. Минуло десять днів. Це в рамках закону РФ, тому поки готувати ніяких звернень ми не будемо. Почекаємо ще 2,5-3 тижні від початку процесу етапування, отже – до кінця жовтня. Сподіваюся, до того часу потрібна інформація з'явиться. Якщо ж ні, слатимемо запити", - сказав Фейгін.

Він нагадав, що відповідно до ст. 17 кримінально-виконавчого кодексу РФ адміністрація установи або орган ФСВП повинні повідомити про прибуття засудженого до місця відбування покарання не пізніше ніж за 10 днів з дня прибуття. Водночас повідомлення може бути відправлено звичайною "тихохідною" поштою. А згідно зі ст. 76 КВК під час етапування засуджений може до 20 діб утримуватися в транзитно-пересильному пункті. Тобто на законних підставах етапування, в принципі, може затягнутися надовго.

"Я не думаю, що в нашому випадку буде навмисне затягування процесу етапування Сущенка і сповіщення про його прибуття. До того ж Консульство України в Москві писало ноту, зверталося з листом до російської влади (це робиться через МЗС РФ) про те, щоб після прибуття Сущенка найближче українське консульство в Росії було поінформовано якнайшвидшим чином. Водночас я сподіваюся, що мого підзахисного не буде відправлено кудись далеко. Волгоград, Нижній Новгород, Мордовія - гадаю, буде щось таке", - передбачає захисник.