Перехідний період Brexit може продовжитися на кілька місяців, - Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що припускає подовження так званого «перехідного періоду» після виходу країни з Європейського Союзу на «декілька місяців».

Про це повідомляє Reuters.

"Під час обговорень виникла ідея, поки що лише ідея, про можливе подовження адаптаційного періоду на декілька місяців, і йдеться лише про декілька місяців", - заявила Мей журналістам.

Переговори Британії та ЄС щодо умов виходу країни з блоку забуксували через відсутність згоди з приводу збереження відкритого кордону між Республікою Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Великої Британії. ЄС наполягає ухвалити так званий «запасний план», гарантії збереження відкритого кордону на острові Ірландія у тому випадку, якщо Британія покине ЄС своїми силами, без угоди про майбутню співпрацю.

Британія, в свою чергу, вважає європейський варіант «запасного плану» зазіханням на власну територіальну цілісність і називає його неприпустимим. «Запасний план» ЄС призведе до утворення морського кордону між Британією та Північною Ірландією. Подовження перехідного періоду, про яке заявила Мей, може значити, що, якщо сторони не домовляться про партнерство до виходу країни з ЄС вчасно, то «запасний план» можна не задіювати. Проте, навіть подовження перехідного періоду не скасовує вимогу ЄС про обов’язкове схвалення «запасного плану», якщо Британія хоче досягти згоди.

"Перехідний період» — це 12 місяців після виходу Британії з ЄС в 2019 році, протягом яких будуть діяти старі домовленості і умови митного союзу. Прем’єрка підкреслила, що подовження «не обов’язково буде задіяним», тому що сторони «працюють над тим, аби забезпечити майбутнє партнерство до кінця грудня 2020 року".