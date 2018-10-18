Під Калинівкою, що на Вінниччині, відновлюють підриви боєприпасів

Через вибухи біля Ічні у військовій частині А1119, що дислокується поблизу Калинівки, було тимчасово призупинене планове знищення вибухонебезпечних предметів на місцях, які заборонені для переміщення та транспортування. Таке рішення було ухвалене з метою зняття напруги серед населення. Від учора, як повідомив командир військової частини, підполковник Микола Батюк, підриви боєприпасів відновили. Місцевих мешканців просять не хвилюватися і гарантують, що всі заходи відбуваються із дотриманням техніки безпеки.

«З метою продовження ліквідації наслідків надзвичайної події на технічній території військової частини А1119 з 17 жовтня 2018 року, у робочі дні, в період часу з 12.00 до 15.00 будуть проводитися заходи по знищенню небезпечних боєприпасів. Вони не підлягають транспортуванню на значні відстані. А тому ліквідувати їх треба на місцях розташування, але з суворим дотриманням заходів безпеки. Визначені заходи вкрай необхідні для закінчення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», – зауважив Батюк.

Як писав «День», після вибухів на калинівському арсеналі, які сталися торік 26 та 27 вересня, у Вінницькій області в терміновому порядку був створений штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. У жовтні 2017 року командир військової частини А1119 Микола Батюк звернувся у штаб з офіційним листом, у якому просив дозволу на підрив тих боєприпасів, які неможливо транспортувати. 18 жовтня 2017 року на засіданні штабу такий дозвіл було надано і визначено час доби, впродовж якого мають відбуватися підриви. Здійснюють ліквідацію небезпечних боєприпасів уже більше року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина