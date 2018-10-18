Помічник Варфоломія пояснив, що означає створення ставропігії Константинополя у Києві

Помічник Вселенського патріарха Варфоломія, єпископ Макаріос Хрістопольский роз'яснив, що означає створення ставропігії Константинополя в Києві.

В інтерв'ю Укрінофрму єпископ Макаріос заявив, що ніякі форми тиску чи чи властительства не будуть використовуватися з боку Константинополя щодо помісної Української церкви.

"Ставропігія буде незалежним від Автокефальної церкви України органом. Крім того, в Україні, як ви знаєте, було багато патріарших Ставропігій, які мали пряме підпорядкування Константинополю. Таким чином, йдеться не про втручання у внутрішню або адміністративну діяльність Помісної Церкви, а про відродження старої традиції, – бути представництвом Константинопольської матері-Церкви на благословенній українській землі.", - зазначив єпископ.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.