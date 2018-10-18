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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

Помпео заявив, що США об'єднають генконсульство з посольством у Єрусалимі

18 жовтня, 2018 - 21:25
Фото Reuters

Американське генконсульство, розташоване в Східному Єрусалимі, що обслуговувало дотепер жителів Палестинської автономії, буде об'єднано з новим посольством США в Єрусалимі.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє агентство Reuters.

"Це рішення є частиною наших спільних зусиль щодо підвищення ефективності і продуктивності нашої роботи. Це не свідчить про зміну політики США щодо Єрусалима, Західного берега або сектора Газа", - сказав Помпео.

За словами глави держдепартаменту США, новий "палестинський відділ", який буде створений при посольстві в Єрусалимі, надаватиме весь спектр послуг жителям Західного берега, сектора Гази і арабських кварталів Єрусалима.

Помпео наголосив, що цей крок є частиною зусиль адміністрації Дональда Трампа з підтримки миру між Ізраїлем і палестинцями.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки офіційно відкрили своє посольство у місті Єрусалим. 

 
              
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