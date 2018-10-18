Посол Ізраїлю у Парижі вимагає зняти з ефіру фільм про Газу

Посол Ізраїлю в Парижі Алізе Бін-Нун зажадала від керівництва громадського телеканалу France 2 зняти з ефіру документальний фільм про молодих жителів сектора Газа, які стали інвалідами в результаті обстрілу з боку ізраїльських військовослужбовців.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Невдоволення Бін-Нун викликав анонс чергового випуску аналітичної програми Envoye Special, де передбачалося показати документальний фільм "Газа: загублена молодість".

Посол Ізраїлю заявила, що документальний фільм спотворює реалії її країни, події на Близькому Сході піднесені однобоко і можуть відіб'ється на ставленні пересічних французів до етнічних євреїв, які проживають у Франції.

Однак керівництво телеканалу не задовольнило вимоги дипломата і документальний фільм був продемонстрований.

Позиція ізраїльського дипломата була сприйнята французькими ЗМІ як спроби утисків свободи слова.