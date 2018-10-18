Рада передала Андріївську церкву в користування Константинополю

Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

Про це повідомляє УНН.

З другої спроби "за" відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

"Установити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (м.Київ, Андріївський узвіз, 23), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій", — йдеться у законопроекті.