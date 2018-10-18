РНБО: РФ готується до застосування військової сили проти України

Росія наполегливо готується до застосування військової сили проти України, бо розглядає її як бунтівну провінцію.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Укрінформ.

“Триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції, а бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, “найкращим” з інструментів стала б армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо”, – сказав Литвиненко.

Проте, за його словами, завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв’язані руки, на даний момент.

Він зауважив, що Росія намагається випробувати в Україні не лише традиційні, а й новітні інструменти – від економічної війни і пропаганди та кібератак до політичних убивств, диверсій та іншої підривної діяльності.

Так, ситуація в Азовському морі, де зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності.

“Причому ціллю є не тільки і не стільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність саме у південних регіонах України, де у 2014 році було зупинено просування “руського міра”, – акцентував заступник секретаря РНБО.