Всяка диктатура вільного слова не терпить.
Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

РНБО: РФ готується до застосування військової сили проти України

18 жовтня, 2018 - 17:03
Фото Reuters

Росія наполегливо готується до застосування військової сили проти України, бо розглядає її як бунтівну провінцію.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Укрінформ.

“Триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції, а бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, “найкращим” з інструментів стала б армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо”, – сказав Литвиненко.

Проте, за його словами, завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв’язані руки, на даний момент.

Він зауважив, що Росія намагається випробувати в Україні не лише традиційні, а й новітні інструменти – від економічної війни і пропаганди та кібератак до політичних убивств, диверсій та іншої підривної діяльності.

Так, ситуація в Азовському морі, де зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності.

“Причому ціллю є не тільки і не стільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність саме у південних регіонах України, де у 2014 році було зупинено просування “руського міра”, – акцентував заступник секретаря РНБО.

Джерело: День

Більше новин

Україна вимагає від РФ відпустити моряків, незаконно затриманих у Криму
Італія не підтримуватиме продовження санкцій ЄС щодо Росії
За добу ООС окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців поранені
Twitter оприлюднив понад 3,8 тисячі акаунтів російської "фабрики тролів"
День в ООС: Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Вибух у Керчі: 18 жертв, студент-терорист покінчив із собою

Новини партнерів

Loading...