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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

США проти створення вільного неба над корейським кордоном

18 жовтня, 2018 - 13:15
Фото Reuters

Плани Сеула та Пхеньяна про створення зони вільних польотів над кордоном викликають занепокоєння США, оскільки не досягнуто достатнього прогресу щодо денуклеаризації КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Цікаво, що Вашингтон та Сеул публічно наполягають, що вони дотримуються однакового підходу у відносинах з Пхеньяном. Але непублічно з’являється все більше розбіжностей, оскільки Південна та Північна Корея висувають ідеї щодо зменшення військової напруженості та відновлення економічних зв'язків.

"Сполучені Штати висловлюють заперечення проти планів Південної та Північної Корейських держав щодо створення зони вільних польотів над їх добре укріпленим кордоном, що є ознакою розбіжностей у підходах між Сеулом та його головним союзником", - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що військова угода, парафована під час останнього саміту в Пхеньяні, є одним з найбільш конкретних прикладів співпраці між сусідами цього року. Але посадові особи США висловили занепокоєння з приводу того, що вона (угода - ред.) може знизити оборонну готовність та була укладена без значного прогресу з боку КНДР в питанні денуклеаризації.

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