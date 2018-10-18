США виходять з Всесвітнього поштового союзу

США ініціювали офіційну процедуру виходу з однієї із найстаріших міжнародних організацій - Всесвітнього поштового союзу (ВПС) - через невдоволення тарифами на доставку міжнародних дрібних пакетів у США.

Про це пише The Guardian.

"Адміністрація Трампа почне відмовлятись від договору ООН (Всесвітній поштовий союз є спецустановою ООН - ред.), який передбачає низькі тарифи для іноземних поштових доставок дрібних пакетів до США", - йдеться у повідомленні.

Процес виходу зі 144-річної організації, що базується в Швейцарії, займе рік. За цей час США будуть домагатися перегляду тарифів на пересилання пакетів.

"Якщо переговори будуть успішними, адміністрація готова відкликати повідомлення про вихід та залишитися у складі ВПС", - сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у своїй заяві.

Генеральний директор ВПС Бішар Хусейн сказав, що він спробує зустрітися з американськими чиновниками для обговорення цього питання.

"ВПС продовжує прагнути до досягнення шляхетних цілей міжнародного співробітництва, щоб взаємодіяти з усіма своїми 192 країнами-членами для забезпечення того, щоб цей договір найкраще відповідав інтересам кожного", - сказав він у заяві.