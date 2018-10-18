Суд Швейцарії відхилив апеляцію Росії щодо кримського позову українських компаній

Федеральний суд Швейцарії підтвердив право Арбітражного суду Женеви розглядати позов 12 українських компаній щодо компенсації збитків за експропріацію кримських об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 16 жовтня 2018 року.

Суд відхилив апеляцію Російської Федерації, яка оскаржувала компетенцію Женевського арбітражу.

Українські компанії вимагають відшкодування збитків від Російської Федерації в Арбітражному суді Женеви в розмірі близько 100 млн доларів. Зокрема, вони заявляють, що при анексії Кримського півострова в 2014 році Російська Федерація вчинила дії, які призвели до експропріації об'єктів нерухомості в Криму. Зокрема Росія порушила Договір про захист інвестицій з Україною від 1998 року.

Федеральний суд Швейцарії зазначив, що Арбітражний суд Женеви в даних умовах має право розглядати позови про захист інвестицій.