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Суд Швейцарії відхилив апеляцію Росії щодо кримського позову українських компаній

18 жовтня, 2018 - 16:08
Фото з відкритих джерел

Федеральний суд Швейцарії підтвердив право Арбітражного суду Женеви розглядати позов 12 українських компаній щодо компенсації збитків за експропріацію кримських об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 16 жовтня 2018 року.

Суд відхилив апеляцію Російської Федерації, яка оскаржувала компетенцію Женевського арбітражу.

Українські компанії вимагають відшкодування збитків від Російської Федерації в Арбітражному суді Женеви в розмірі близько 100 млн доларів. Зокрема, вони заявляють, що при анексії Кримського півострова в 2014 році Російська Федерація вчинила дії, які призвели до експропріації об'єктів нерухомості в Криму. Зокрема Росія порушила Договір про захист інвестицій з Україною від 1998 року.

Федеральний суд Швейцарії зазначив, що Арбітражний суд Женеви в даних умовах має право розглядати позови про захист інвестицій.

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